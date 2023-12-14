Вінгер Челсі і збірної України Михайло Мудрик ніяк не може почати демонструвати стабільність в АПЛ.

Кілька днів тому – 10 грудня – Евертон обіграв Челсі в АПЛ з рахунком 2:0. Михайло Мудрик у тому матчі вийшов з перших хвилин, але відзначитися результативними діями не зміг. Натомість отримав жовту картку за відкидку м'яча.

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Маурісіо Почеттіно незадоволений такою поведінкою Мудрика, який отримав покарання на рівному місці. Англійський журналіст Пол Браун стверджує, що тренер Челсі був розлючений "дурним рішенням" українця, враховуючи велику кількість кадрових втрат у таборі команди. Про це повідомляє GiveMeSport.

Браун додає, що буквально тиждень тому Почеттіно збирав футболістів Челсі та показував їм відео епізодів, коли гравці отримували абсурдні жовті картки. Минуло кілька днів, і Мудрик знову повторив те, що закликав припинити тренер.

Ба більше, журналіст стверджує, що зараз Мудрик знову не виглядає щасливим у Челсі. Українець ніяк не може здобути стабільності у своїх виступах, що стало його головною проблемою. Не виключено, що вінгер ризикує втратити місце у старті після своєї витівки, проігнорувавши вказівку тренера.

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