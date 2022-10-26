Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик має великі шанси змінити клуб у зимове трансферне вікно. Фаворитом у боротьбі за українця став Ньюкасл.

Скаути Ньюкасла були присутні на матчі Селтік – Шахтар (1:1) у Глазго. Представники найбагатшого клубу світу спостерігали за 21-річним Михайлом Мудриком, гол якого приніс "гірникам" нічию і гарантовані виступи в єврокубках навесні.

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Головний тренер "сорок" Едді Хау є прихильником гри Мудрика і вже схвалив потенційний трансфер українця. Сам вінгер Шахтаря вже взимку хоче перейти в один із клубів АПЛ. Ньюкасл є одним із головних кандидатів і вже готує пропозицію Шахтарю. Вінгеру збірної України варіант із "сороками" імпонує – Михайло дав "зелене світло" на перехід, стверджує Football Insider.

Втім, не виключено, що сам Мудрик відкладе перехід до завершення сезону 2022/23. Якщо Шахтар обіграє РБ Лейпциг і вийде у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то десятка "гірників" може залишитися, щоб допомогти рідній команді у плей-офф.

До слова, Ньюкасл під керівництвом Едді Хау вдало виступає у Прем'єр-лізі. Команда набрала 21 очко у 12-ти матчах і посідає 4 сходинку турнірної таблиці, перебуваючи в зоні Ліги чемпіонів. Заради українця англійському клубові доведеться витратитися, адже "гірники" хочуть отримати 70 мільйонів євро.

У сезоні 2022/23 Михайло Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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