Раніше Даріо Срна заявляв, що влітку Шахтар не продав 21-річного вінгера за 30 мільйонів євро. Таку суму пропонував англійський Евертон. Тепер ціна за Михайла Мудрика значно зросла.

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У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво Шахтаря десь тиждень-два тому заявляло, що перемовини стосовно переходу Мудрика стартуватимуть з цифри у 70 мільйонів євро. До старту "гірників" в ЛЧ вінгера оцінювали у 50 млн, повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо теж вважає, що українець коштує дорого. Після матчу з Селтіком журналіст вкотре не оминув увагою гру Михайла. "Тепер зрозуміло, чому Шахтар у серпні відхилив пропозицію в 30 мільйонів євро. Топ, насправді найкращий талант, ціна якого, на думку клубу, стартує від 45-50 мільйонів", – написав Романо у Twitter.

У сезоні 2022/23 Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Саме його гол приніс команді нічию з Селтіком і гарантовані виступи в єврокубках навесні. Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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