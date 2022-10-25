Вінгер Шахтаря і збірної України отримав ще одну опцію продовження кар'єри. Дуже несподівану – це представник Серії B Дженоа.

Дженоа проявляє інтерес до 21-річного лідера Шахтаря. "Грифони" під керівництвом Александера Блессіна посідають друге місце в Серії B і планують повернутися в еліту за підсумками сезону 2022/23.

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Відповідно, італійський клуб вже планує підсилення на наступний сезон. Генуезці хочуть підсилитися Михайлом Мудриком, на якого претендують низка іменитих європейських клубів. Тільки в Італії за українцем стежать Рома, Аталанта і Ювентус.

Саме туринці можуть посприяти переїзду Мудрика в Геную. Дженоа планує скористатися хорошими стосунками з туринським клубом. "Грифони" сподіваються, що "Стара синьйора" підпише Михайла, після чого віддасть його Дженоа в оренду набиратися досвіду, повідомляє Calcioline.

Нагадаємо, у 2021-му Дженоа тренував Андрій Шевченко. Українець провів на чолі "грифонів" 11 матчів без жодної перемоги в чемпіонаті та пішов у відставку в січні 2022-го.

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