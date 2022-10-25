Донецький Шахтар розписав нічию з Селтіком у Шотландії, оформивши вихід у плей-офф Ліги Європи й зберігши шанси на 1/8 фіналу ЛЧ (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар перед матчем проти Селтіка тримався на третій позиції, відстаючи від РБ Лейпцига на один заліковий бал і випереджаючи шотландців аж на чотири. "Гірники" навіть у випадку поразки зберігали пристойні шанси на Лігу Європи, а інший результат дозволяв поборотись і за 1/8 фіналу ЛЧ. У "кельтів" же права на помилку більше не було – навіть нічия означала для них крах.

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Обидва тренери виставили максимально прогнозований склад. Тактикою вони теж не здивували. Шахтар намагався витягувати Селтік на власну половину поля, провокуючи суперника на високий пресинг затяжними перепасовками.

Білд-ап не відрізнявся від того, що бачили вболівальники під час матчу проти Реала у Варшаві – донеччани будували блок із двома центрбеками й трьома гравцями над ними, але Степаненка не залучали до просування. Цим займались Бондаренко й Судаков. Траоре чіплявся за м'ячі в глибині.

Селтік, однак, діяв обережно. У перші 20-25 хвилин гра була цікавою з точки зору тактики, але моментів не вистачало – пригадується тільки обвідний удар О'Райлі з лінії півкола на 26-й хвилині. Все інше не вартувало уваги. У підопічних Анге Пастекоглу в атаці в принципі не було нічого кращого за прориви по флангу з кросами.

Проблема полягала в тому, що у Шахтаря теж не було нічого. Донеччани непогано відкривали простір у центрі й користувались різкими переведеннями на протилежний фланг. Пройшло кілька перспективних вривань, але до 30-ї хвилини в активі гостей був всього один удар – це Траоре завершив контратаку ударом з далекої відстані. М'яч спокійно докотився до рук Харта.

Щонайгірше, в середині першого тайму Селтік все частіше став вигравати єдиноборства у ключових зонах, та і загалом шотландці почали підтискати. Деякий час "гірники" тримались, однак на 34-й хвилині сталося те, чого так боялись – скотти відкрили рахунок. Хатате прорвався правим флангом, легко хитнув Зубкова й виконав простріл, а Абада пробив з центру штрафного у Матвієнка. М'яч невдало зрикошетив поміж ніг Миколі, дозволивши Якумакісу розстріляти ворота – 1:0!

Ще за п'ять хвилин Якумакісу дали пробити із центральної зони перед карним майданчиком. Трубін парирував! Втім, Шахтар не залишився без відповіді. На 42-й хвилині Мудрик отримав шикарний розрізний пас від Траоре, вирвавшись віч-на-віч з Хартом – Джо врятував Селтік! Ще за хвилину у штрафний небезпечно вривався Бондаренко, який впав у боротьбі, але пенальті там не було.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги шотландців у рахунку. Другий тайм же "гірники" змушені були розпочати з двома жовтими картками у центральних захисників, а трохи згодом на попередження сів і Степаненко. Тим не менш, це не завадило Шахтарю видати активний і гострий старт.

Зокрема, на 51-й хвилині хорошу передачу на хід Мудрику виконав Судаков, але Михайло не зміг вийти на простір. На 52-й непогану діагональ на Михайліченка вирізав Степаненко, але Юрановіч встиг перехопити м'яч.

На 55-й же хвилині справа дійшла до реального моменту – Траоре отримав розрізний пас від Мудрика й опинився перед Хартом, покотивши сферу повз нього на дальню стійку. Зубкову залишилось тільки розстріляти ворота, однак Олександр влучив у зовнішній бік сітки!

Ігор Йовічевіч не витримав, замінивши Траоре на Сікана. Хорват вгадав із цим ходом на 100%. Вже на 58-й хвилині Данило взяв участь у красивій гольовій атаці – форвард зачепився за м'яч у глибині й виконав пас на Мудрика, а той змістився у зону перед штрафним і потужно пробив під поперечку. Харт не врятував. 1:1!

Селтік такий рахунок не влаштовував, тож господарі пішли уперед. За п'ять хвилин після пропущеного голу скотти могли відновити свою перевагу внаслідок виходу Фурухасі сам на сам, однак Трубін виручив! Ангелос Пастекоглу після цього провів потрійну заміну, кинувши у бій Форреста, Муя та Маеду – і останній на 69-й хвилині змусив нас хапатись за голову, перегравши Михайліченка у штрафному й простріливши з гострого кута. На щастя, ніхто не замкнув.

Втім, по справжньому українці схопились за голову на 73-й хвилині, коли Мудрик і Сікан вискочили на рандеву з Хартом. Михайло покотив у ноги Данилу під удар у порожні ворота, але форвард не зміг обробити м'яч! "Круглий" просто викотився за межі поля... Словами цей фейл не описати. Це треба бачити.

Селтік відповів дальнім пострілом О'Райлі. Трубін впорався. Після цього атака Селтіка якось здулася, а от Шахтар провів кілька хороших контрвипадів із вриваннями у карний майданчик. Довести епізод до логічного завершення не вдавалося, однак загалом "гірники" виглядали перспективно. Віра в перемогу не згасала до останніх хвилин.

Втім, на фінальному відрізку в перемогу повірили скотти. Двічі нам пощастило капітально. На 88-й хвилині О'Райлі ударом метрів з дев'яти замкнув простріл з правого флангу, спрямувавши м'яч поруч з лівою стійкою. У компенсований же час Якумакіс влучив у штангу з мінімальної відстані, хоча там був фол в атаці.

Зрештою, свисток арбітра зафіксував результативну нічию. Шахтар набрав 6 очок і зберіг відрив від Селтіка у чотири очки перед останнім туром – Ліги Європи у "гірників" вже в кишені. У випадку ж перемоги над РБ Лейпцигом донеччани пройдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

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