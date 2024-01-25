Михайло Мудрик не міг на повну святкувати вихід Челсі у фінал Кубка англійської ліги.

Лондонці розірвали Мідлсбро з рахунком 6:1, але українець провів далеко не найкращий тайм, повідомляє The Chelsea Chronicle.

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Вже до перерви Челсі вів 4:0, проте Мудрик "відзначився" лише жовтою карткою. Маурісіо Почеттіно не став терпіти та зняв вінгера після 45 хвилин. Претензії до Михайла мав і хавбек Енцо Фернандес. Мудрик часто ухвалював неправильні рішення, перетягував ковдру на себе і гальмував атаки команди.

Джерело пророкує, що 26 січня у матчі Кубка Англії проти Астон Вілли українця в старті не буде. Ноні Мадуеке якісно провів другий тайм з Мідлсбро, відзначившись голом. Наразі англієць явно випереджає Мудрика в очах Почеттіно.

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