Михаил Мудрик не мог по полной праздновать выход Челси в финал Кубка английской лиги.

Лондонцы разорвали Мидлсбро со счетом 6:1, но украинец провел далеко не самый лучший тайм, сообщает The Chelsea Chronicle.

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Уже к перерыву Челси вел 4:0, однако Мудрик "отличился" только желтой карточкой. Маурисио Почеттино не стал терпеть и снял вингера после 45 минут. Претензии к Михаилу был и у хавбека Энцо Фернандеса. Мудрик часто принимал неправильные решения, перетягивал одеяло на себя и тормозил атаки команды.

Источник предсказывает, что 26 января в матче Кубка Англии против Астон Виллы украинца в старте не будет. Нони Мадуэке качественно провел второй тайм с Мидлсбро, отличившись голом. Сейчас англичанин явно опережает Мудрика в глазах Почеттино.

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