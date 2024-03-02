В рамках суботньої програми 27-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 27-й тур

Ноттінгем – Ліверпуль – 0:1

Гол: Нуньєс, 90+9

Тоттенхем – Крістал Пелас – 3:1

Гол: Вернер, 78, Ромеро, 80, Сон, 88 – Езе, 59

Ньюкасл – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Ісак, 14, Гордон, 33, Лівраменто, 90+2

Фулхем – Брайтон – 3:0

Голи: Вілсон, 21, Муніс, 32, Траоре, 90+1

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Ліверпуль провів дуже важку зустріч у Ноттінгемі. Мерсисайдці домінували – вони завдали 20 ударів, награвши на два очікуваних голи, причому лише два постріли пройшли з-за меж штрафного. Тим не менш, варто відзначити, що пристойні xG набігли швидше за сукупністю ударів, ніж за кількістю явних гольових нагод. 3-4 явних шанси гості створили (зокрема, Омадібеле накрив удари з лінії воротарського у виконанні Робертсона й Діаса), однак в цілому "лісники" тримались впевнено.

Ба більше – підопічні Нуну Ешпіріту Санту не поступались за кількістю явних моментів. Так, Еланга виходив віч-на-віч з Келлехером і пробивав метрів з восьми (трішечки неточно), а Оріджі стріляв з дуги – поруч з дальньою стійкою. На коротких відрізках Ноттінгем навіть виглядав потужніше, притискаючи суперника, однак довести справу до голу не вдалося.

Ліверпуль же таки зміг прошити Селса. Це сталося аж на 9-й компенсованій хвилині – Цімікас пробив з підбирання після кутового, удар накрили, а Маккалістер підхопив відскок та накинув Нуньєсу у воротарський майданчик. Той з близької відстані переграв голкіпера, врятувавши чемпіонські амбіції мерсисайдців. 1:0 – Ліверпуль зберігає першу позицію.

У паралельному матчі Тоттенхем реабілітувався за поразку від Вулверхемптона, здолавши Крістал Пелас у рідних стінах. Перший тайм завершився без голів, а на початку другого "орли" ще й вийшли вперед зусиллями Езе – втім, навіть нічия була б несправедливою для "шпор". Господарі ще до пропущеного гола мали заробити пенальті, а Сон метрів з 10-ти цілив у стійку.

Підопічні Енджі Постекоглу вели за ударами з рахунком 14:4. Зрештою, вони дотиснули Крістал Пелас наприкінці зустрічі. За 10 хвилин північні лондонці відвантажили у ворота гостей аж три голи. На 78-й забив Вернер, на 81-й відзначився Ромеро, а Сон на 88-й добив команду Олівера Гласнера. 3:1. Завдяки цьому успіху Тоттенхем не відстав від зони ЛЧ, тримаючись у двох очках від топ-4.

Інші дві зустрічі завершились розгромними перемогами господарів. Ньюкасл вдома переїхав Вулверхемптон (3:0), а Фулхем з ідентичним рахунком розібрався з Брайтоном. Цікаво, що перевагу в два голи обидва колективи оформили до 35-ї хвилини.

Особливо важливо відзначити досягнення Харрі Вілсона – лідер "котеджерів" забив свій 12-й гол, і всі вони проведені виключно лівою ногою. Більше за нього виключно лівою забивали тільки Стюарт Пірс (20), Браян Мбемо (20) і Двайт Макніл (16).

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