Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день
Українські легіонери продовжують розривати в АПЛ, тримаючи своїх суперників у тонусі.
Попри чутки, які ширилися у футбольних пабліках, Мікель Артета продовжує довіряти Олександру Зінченку місце в основі лондонського Арсенала. Українець віддячив за це наставнику вражаючою грою проти Бернлі (3:1). Наш земляк забив свій перший гол на Емірейтс і вразив технікою фанатів та експертів.
Ще один лівий оборонець, який виступає за Евертон, Віталій Миколенко також не збавляє темпу – забиває уже у другому матчі поспіль і ледь не оформив дубль у ворота Крістал Пелас (3:2). Михайло Мудрик у центральній грі туру проти Манчестер Сіті (4:4) нічим особливим не запам'ятався, зате заслужив на компліменти від Пепа Гвардіоли. Дивіться черговий огляд туру АПЛ у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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