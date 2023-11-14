"Михайла я застав в Арсеналі. Дитина була зовсім, молода, зелена. Фотку пам'ятаю, я, Ліпартія та Мудрик. Дружині показую ‒ "Дивись, ось 102 мільйони стоять. Мудрик – 100, і ми по мільйону".

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Він в Арсеналі ще не сформований був, 18 років. Від Михайла на той час більше нервів було, ніж користі. В хорошому сенсі. Він тоді себе ліпив. Мудрик був протестантом. Йому кажуть: "Це не можна", а він робить. Кажуть: "Сьогодні передігрове – 50 хвилин, потім ідемо все вечеряти". Після вечері йдемо, а там якийсь силует. Це він обводить фішки. Бачите, людина всього сама досягла.

Талант було видно одразу. Ми з Джабою Ліпартією були найбільш дорослими. Підказували: "Мішо, у тебе фантастична швидкість, удар колосальний, користуйся цим. Тікі-таку свою прибирай". Іноді прислухався, іноді щось виходило. Талант було видно, чекали, коли виросте. Шахтар дочекався, молодці. Продали Мудрика за фантастичну суму", – цитує Ковпака портал Український футбол.

Нагадаємо, Ковпак грав за київський Арсенал в 2019 році. Мудрик був у команді в той же період, куди прийшов на правах оренди з Шахтаря. В січні 2023 року Михайло перейшов в Челсі за рекордні 70 млн євро. Ще 30 мільйонів євро було передбачено як бонуси.

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