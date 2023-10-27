"Дуже вболіваю за Манчестер Сіті. Коли з'явилася ця любов? Коли Гвардіола очолив клуб у 2016 році. Зараз практично кожен їхній матч дивлюся.

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Мій улюблений гравець "містян" – Бернарду Сілва. Дуже подобаються його дриблінг та розуміння гри. Дуже розумний футболіст. Мозок в нього, як в Кевіна де Брюйне.

За які ще європейські гранди вболіваю? Напевно, за Барселону. Там зараз такий цікавий молодий склад: Ламін Ямал, Марк Гіу тощо.

А щодо найбільш видовищного матчу, на якому вдалось побувати у ролі глядача... Це Суперкубок УЄФА 2015 року між Барселоною і Севільєю (5:4). Тоді ще за каталонців виступав Мессі, а за Севілью Коноплянка (Євген забив на 81-й хвилині, – прим). Атмосфера була неймовірна, ще й забили 9 м'ячів. Дуже потужно! До речі, в дитинстві кумиром був саме Мессі", – розповів Квасниця в інтерв'ю Спорт 24.

Додамо, що Ілля став відкриттям сезону УПЛ, провівши 12 матчів за Рух та відзначившись 5 голами та 3 асистами. Також Квасниця забив переможний гол у ворота Англії U-21 у матчі відбору до Євро-2025. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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