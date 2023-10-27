"Очень болею за Манчестер Сити. Когда появилась эта любовь? Когда Гвардиола возглавил клуб в 2016 году. Сейчас практически каждый их матч смотрю практически каждый их матч смотрю.

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Мой любимый игрок "горожан" – Бернарду Силва. Очень нравятся его дриблинг и понимание игры. Очень умный футболист. Мозг у него, как у Кевина де Брюйне.

За какие еще европейские гранды болею? Наверное, за Барселону. Там сейчас такой интересный молодой состав: Ламин Ямал, Марк Гиу и так далее.

А что касается наиболее зрелищного матча, на котором удалось побывать в роли зрителя... Это Суперкубок УЕФА 2015 года между Барселоной и Севильей (5:4). Тогда еще за каталонцев выступал Месси, а за Севилью Коноплянка (Евгений забил на 81-й минуте, – прим). Атмосфера была невероятная, еще и забили 9 мячей. Очень мощно! Кстати, в детстве кумиром был именно Месси", – рассказал Квасница в интервью Спорт 24.

Добавим, что Илья стал открытием сезона УПЛ, проведя 12 матчей за Рух и отметившись 5 голами и 3 ассистами. Также Квасница забил победный гол в ворота Англии U-21 в матче отбора к Евро-2025. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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