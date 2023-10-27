"Чи вирізнявся я дриблінгом змалку? Мені здається, що так. Я постійно на тренуваннях, ще з дитинства, обігрую, відпрацьовую дриблінг, треную це постійно. Робив ставку на це. Прокидати поміж ніг – улюблений фінт? Ні, ні, мені в принципі все одно на видовищність. Головне – обіграти опонента, загострити гру, зробити добре для команди. Не гонюся за ефектністю. Головне – ефективність.

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Пас чи гол – мені однаково. Якщо буду бачити, що мій партнер по команді в кращій позиції, то віддам пас. Зручніше грати справа на фланзі. Я так звик, мені комфортніше. Але можу і зліва зіграти. На кого з українських вінгерів схожий найбільше? Всі кажуть, що на Михайла Мудрика. Мабуть, я теж так відповім", – поділився Квасниця в інтерв'ю Спорт24.

Додамо, що Ілля став відкриттям сезону УПЛ, провівши 12 матчів за Рух та відзначившись 5 голами та 3 асистами. Також Квасниця забив переможний гол у ворота Англії U-21 у матчі відбору до Євро-2025.

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