У матчі 3-го туру відбору на Євро-2025 збірна України U-21 дотисла у драматичній дуелі однолітків з Англії. На перерву підопічні Унаї Мельгоси пішли з перевагою у два м'ячі, однак у другому таймі розгубили свій гандикап, дозволивши супернику зрівняти на 89-й хвилині.

"Синьо-жовті" не опустили рук і, проявивши характер, зуміли вирвати перемогу у чинного чемпіона Європи. Як наслідок, Україна здобула максимум очок у трьох матчах і впевнено очолила свою групу. Як вдалось зупинити "Трьох левів" (які на попередній першості встановили рекорд, не пропустивши жодного гола), рятівний гол Квасниці, шедевр від Очеретька і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро-2025 U-21 – джокер з Руха, шедевр хавбека Шахтаря