Шахтар окреслив свою позицію щодо завершення сезону УПЛ – турнір можуть дограти в двох містах

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що сезон УПЛ потрібно завершити за спортивним принципом.

"Я вважаю, що нам треба дограти чемпіонат. Якщо це можливо, і у нас буде все для цього.

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А те, що ми зупинилися, почавши наступний етап, то це трохи куций варіант виходить. Ми повинні були закінчити, не граючи останню зустріч. Або вже треба закінчувати. По-чесному визначити чемпіона, віце-чемпіона і так далі.

Нещодавно ми зв'язалися з Бундеслігою і отримали документ на 50 сторінках, яким чином вони повинні дотримуватися протоколу безпеки.

Що стосується України, нашим клубам складно нести такі витрати. Тому доцільніше було б дограти, наприклад, в двох містах, навколо яких сконцентровано найбільша кількість команд. І закінчити в цих двох містах, якщо це можливо. Якщо ні – ми можемо їхати автобусом", – сказав Палкін в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили після 23-х турів. Беззаперечним лідером перегонів є Шахтар, який випереджає Зорю та Динамо на 13 очок.

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