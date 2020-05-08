Шаран озвучив офіційну позицію Олександрії щодо проведення матчів першої шістки в Києві

Головний тренер олександрійського клубу Володимир Шаран висловив своє бачення відновлення української першості.

"Ми сьогодні розмовляли з директором клубу і президентом. Прийшли до висновку, що це було б неправильно, адже в такому випадку порушиться спортивний принцип. Команда не повинна весь час перебувати і грати в іншому місті. Ми категорично проти цієї пропозиції. Зрозуміло, що іншим командам це вигідно.

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До того ж, у Києві виявлено найбільше випадків коронавірусу, це теж потрібно враховувати. Готелі, тренування, відновлення – це все як в тумані. Ми не розуміємо, чому сім'ї повинні перебувати в Олександрії, а ми будемо проводити півтора місяці в Києві. Ми розмовляли з Зорею, вони поділяють цю думку. Якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо наполягати на нашій позиції", – сказав Шаран в коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з ідеєю дограти сезон в УПЛ у двох містах, аби зменшити витрати клубів на перельоти.

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