toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Шаран озвучив офіційну позицію Олександрії щодо проведення матчів першої шістки в Києві

8 травня 18:17 575 Читать на русском
Шаран озвучив офіційну позицію Олександрії щодо проведення матчів першої шістки в Києві
Володимир Шаран / Фото з відкритих джерел

Головний тренер олександрійського клубу Володимир Шаран висловив своє бачення відновлення української першості.

"Ми сьогодні розмовляли з директором клубу і президентом. Прийшли до висновку, що це було б неправильно, адже в такому випадку порушиться спортивний принцип. Команда не повинна весь час перебувати і грати в іншому місті. Ми категорично проти цієї пропозиції. Зрозуміло, що іншим командам це вигідно.

Зоря проти проведення матчів верхньої шістки у Києві – луганці запропонували дві альтернативи

До того ж, у Києві виявлено найбільше випадків коронавірусу, це теж потрібно враховувати. Готелі, тренування, відновлення – це все як в тумані. Ми не розуміємо, чому сім'ї повинні перебувати в Олександрії, а ми будемо проводити півтора місяці в Києві. Ми розмовляли з Зорею, вони поділяють цю думку. Якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо наполягати на нашій позиції", – сказав Шаран в коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін виступив з ідеєю дограти сезон в УПЛ у двох містах, аби зменшити витрати клубів на перельоти.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6011
Теги
коронавірус УПЛ Зоря Зоря Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук