Нива Бузова припинить свою діяльність на період війни в Україні, стверджує журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.

Український клуб офіційно відправив тренерський штаб у відставку і анонсував зміну прописки

"За словами головного тренера Ниви Ігоря Жабченка, президент клубу Октай Ефендієв не проти відновити роботу клубу після війни, після перемоги. А зараз планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ", – йдеться у дописі.

Додамо, що Нива Бузова посіла четверте місце у групі А Першої ліги за підсумками першого кола та опинилась серед команд, які навесні боролись би за путівки до УПЛ.

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