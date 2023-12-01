Український клуб призупинить діяльність на період війни через благородний мотив власника, – журналіст
Журналіст Володимир Звєров повідомив про неприємні новини з табору Ниви Бузової.
Нива Бузова припинить свою діяльність на період війни в Україні, стверджує журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.
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"За словами головного тренера Ниви Ігоря Жабченка, президент клубу Октай Ефендієв не проти відновити роботу клубу після війни, після перемоги. А зараз планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ", – йдеться у дописі.
Додамо, що Нива Бузова посіла четверте місце у групі А Першої ліги за підсумками першого кола та опинилась серед команд, які навесні боролись би за путівки до УПЛ.
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