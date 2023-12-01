"На жаль, президент Ниви Октай Ефендієв дійсно вирішив призупинити фінансування клубу. Можливо, звісно, когось зацікавить команда Першої ліги, і в нас зміниться спонсор, але у такі часи я дуже в цьому сумніваюся. Парадоксально і боляче.

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Чи було про рішення президента клубу відомо після гри з Епіцентром (Нива в останньому турі першого кола поступилась 0:2, – прим.)? Тоді ще ні. Я мав свої сумніви і думки, але то були суто мої припущення, не більше. Дійсно, я дізнався про все трошки раніше, ніж весь цей інтернет. Тільки відійшов від цього... Я єдиний, хто розпочинав від А і дійшов до Я, від району до такої вершини... Для мене це туман, якщо чесно, якийсь ступор, апатія, я просто ще не прийняв це. Не знаю, може, якась віра, що все налагодиться, може, з'явиться якийсь інший інвестор. Будемо бачити.

Тут не так, щоб шукати треба, просто зараз вже піде розголос інтернетом, можливо, когось зацікавить клуб Першої ліги. Хоча я розумію, що знайти людину чи людей, які захочуть вкласти декілька мільйонів, буде не так і легко. Але, в принципі, час є, можна, чому б не спробувати?

А те, що гравці вже завтра отримають документи на руки і підуть... В нас команда майже з нуля влітку збиралась, тому нічого нового", – сказав Подолянюк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, за підсумками першого кола Нива посіла у турнірній таблиці групи А Першої ліги четверту сходинку і мала боротися за вихід в УПЛ. Згідно з регламентом ПФЛ, місце бузівчан у Чемпіонській групі посяде Буковина, яка фінішувала шостою.

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