"Що сказав нам Усик після перемоги над Динамо? Сашко нас привітав та підбадьорив. Він – наш талісман, приїхав на фарт. Його присутність на трибунах гнала нас вперед, тому він теж долучився до перемоги над Динамо. Усик – професіонал своєї справи і коли спілкується з нами, то ми вчимося його підходу до тренувань і робимо висновки. Для нас великий плюс, що Сашко – член нашої команди.

Усик – про перемогу над Динамо: "Зранку ходив на службу, молився і знав, що все буде добре"

Коли зіграє за Полісся в офіційному матчі? Сказав, що поки не готовий. Він недавно провів бій з Дюбуа і скоро почне готуватися до Ф'юрі. Можливо, після бою з британцем він за нас зіграє. Він дуже сильно цього хоче, але все буде залежати від його графіка та здоров’я.

Який з нього футболіст? Для свого зросту і ваги він дуже на пристойному стані. Мене приємно дивує, коли бачу, як він тренується. Сашко грав на Winter Cup на позиції форварда, і досить непогано себе проявив, тому Будківському треба бути обережним, у нього з’явився сильний конкурент", – поділився Козак в інтерв'ю sport-express.ua.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ