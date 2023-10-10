"Что сказал нам Усик после победы над Динамо? Саша нас поздравил и подбодрил. Он – наш талисман, приехал на фарт. Его присутствие на трибунах гнало нас вперед, поэтому он тоже присоединился к победе над Динамо. Усик – профессионал своего дела и когда общается с нами, то мы учимся его подходу к тренировкам и делаем выводы. Для нас большой плюс, что Саша – член нашей команды.

Усик – о победе над Динамо: "Утром ходил на службу, молился и знал, что все будет хорошо"

Когда сыграет за Полесье в официальном матче? Сказал, что пока не готов. Он недавно провел бой с Дюбуа и скоро начнет готовиться к Фьюри. Возможно, после боя с британцем он за нас сыграет. Он очень сильно этого хочет, но все будет зависеть от его графика и здоровья.

Какой из него футболист? Для своего роста и веса он очень на приличном состоянии. Меня приятно удивляет, когда вижу, как он тренируется. Саша играл на Winter Cup на позиции форварда, и довольно неплохо себя проявил, поэтому Будковскому надо быть осторожным, у него появился сильный конкурент", – поделился Козак в интервью sport-express.ua.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ