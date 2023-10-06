"Звичайно, це була неймовірна гра. Дуже круто, хлопці грали з обидвох сторін дуже добре, але Полісся трошки краще – 3:2. Ми бачимо, що Полісся грало в меншості, але вони гарно захищалися, і це – перемога.

Полісся – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Це неймовірно круто, хлопці на підйомі, Слава Богу! Сьогодні зранку, коли ходив на службу, молився, то я їхав на гру і знав, що все буде добре. Я розумів, що буде нелегко, але і не треба нам легко. Все неймовірно. Бені гарно біг, гарно грав. Пилип – неймовірна заміна, відразу забив гол. Всі хлопці гарно відіграли, неймовірно. Не можу когось виокремити, це – команда, це – круто. Я вітаю тренера, вітаю команду", – цитує Усика офіційний сайт Полісся.

Перемога дозволила новачку УПЛ вирватися на перше місце таблиці за набраними очками.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ