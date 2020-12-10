"Мені було дуже приємно спостерігати за твоєю грою, для мене було великою честю познайомитися з тобою. Спочивай з миром, Паоло, чемпіон для всіх", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Помер чемпіон світу у складі збірної Італії Паоло Россі

Зазначимо, що Россі помер у віці 64 років. Точна причина смерті невідома, проте повідомлялось, що екс-форвард збірної Італії був невиліковно хворий.

Нагадаємо, Паоло Россі є чемпіоном світу 1982 року у складі збірної Італії та найкращим бомбардиром цього турніру. У тому ж році він отримав нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи.

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