Шевченко зворушливо попрощався із легендарним чемпіоном світу та володарем "Золотого м'яча" Паоло Россі
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вшанував пам'ять легендарного італійського екс-футболіста Паоло Россі.
"Мені було дуже приємно спостерігати за твоєю грою, для мене було великою честю познайомитися з тобою. Спочивай з миром, Паоло, чемпіон для всіх", – написав Шевченко у своєму Instagram.
Помер чемпіон світу у складі збірної Італії Паоло Россі
Зазначимо, що Россі помер у віці 64 років. Точна причина смерті невідома, проте повідомлялось, що екс-форвард збірної Італії був невиліковно хворий.
Нагадаємо, Паоло Россі є чемпіоном світу 1982 року у складі збірної Італії та найкращим бомбардиром цього турніру. У тому ж році він отримав нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи.
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