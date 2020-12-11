Колишній керманич Мілана, Роми та низки інших команд Фабіо Капелло своєрідно відреагував на смерть відразу двох чемпіонів світу – Дієго Марадони та Паоло Россі.

Марадона та Россі (другий і третій ліворуч) / AP:Associated Press

"Мої думки переносяться від тренувального поля Ювентуса до людини, яку я зустрів пізніше, коли ми разом працювали на телебаченні.

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Паоло, ти тренуєшся? Вам там весело з Дієго? Тренуйтесь як слід, коли я прийду, то змушу вас побігати", – наводить слова фахівця Sportfair.

Нагадаємо, що Дієго Марадона та Паоло Россі пішли з життя з інтервалом у два тижні. Фабіо Капелло, який пересікався з Россі в Ювентусі, в червні виповнилося 74.

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