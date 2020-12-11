"Змушу вас побігати, коли дістану": Капелло почав "залякувати" Марадону та Россі – химерна містика від гуру кальчо
Колишній керманич Мілана, Роми та низки інших команд Фабіо Капелло своєрідно відреагував на смерть відразу двох чемпіонів світу – Дієго Марадони та Паоло Россі.
"Мої думки переносяться від тренувального поля Ювентуса до людини, яку я зустрів пізніше, коли ми разом працювали на телебаченні.
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Паоло, ти тренуєшся? Вам там весело з Дієго? Тренуйтесь як слід, коли я прийду, то змушу вас побігати", – наводить слова фахівця Sportfair.
Нагадаємо, що Дієго Марадона та Паоло Россі пішли з життя з інтервалом у два тижні. Фабіо Капелло, який пересікався з Россі в Ювентусі, в червні виповнилося 74.
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