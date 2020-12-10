Колишній форвард збірної Італії Паоло Россі помер у віці 64 років, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Помер Алехандро Сабелья – він виводив Аргентину до фіналу ЧС-2014

Причина смерті не повідомляється, однак зазначається, що легендарний екс-футболіст був невиліковно хворий.

Россі є чемпіоном світу 1982 року у складі збірної Італії та найкращим бомбардиром цього турніру. У тому ж році він отримав нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи.

Паоло – вихованець Ювентуса, за який дебютував у 1973 році. Після оренди в Комо, перейшов у Перуджу, де став найкращим бомбардиром Серії A сезону 1977/78. У 1979 році був звинувачений в участі у договірних матчах і дискваліфікований на три роки. Після апеляції термін дискваліфікації було зменшено до двох років. У 1981-му повернувся в Ювентус, який уклав з ним контракт попри чинну дискваліфікацію. Відбувши покарання, 1982 року склав на полі ударне тріо разом із французом Мішелем Платіні та поляком Збігнєвом Бонеком і допоміг "Старій синьйорі" протягом наступних років двічі вибороти титул чемпіонів Італії, стати володарями Кубка Італії, Кубка кубків УЄФА, Суперкубка УЄФА і Кубка чемпіонів.

За збірну Італії дебютував в офіційних матчах у 1977 році. Домашній для Італії чемпіонат Європи-1980 пропустив через згадувану дискваліфікацію. Термін дискваліфікації Россі завершився лише за місяць до старту чемпіонату світу-1982. Попри це тренер італійців Енцо Беарзот не лише включив Паоло до заявки команди на турнір, але й розглядав його як основного гравця – Паоло набував ігрову форму вже по ходу турніру.



Завершальний відрізок мундіалю став для нього зірковим часом. Спочатку Россі відзначився хет-триком у ворота Бразилії і вивів Італію до плей-оф. Згодом у півфіналі "Скуадра Адзурра" здолала Польщу з рахунком 2:0 завдяки дублю Россі. А у фінальній грі проти збірної Німеччини Паоло відкрив рахунок, заклавши основу для перемоги італійців з рахунком 3:1. Загалом, за збірну Італії Россі провів 48 матчів і забив 20 голів.

Інтер – Шахтар: бойове прощання з ЛЧ, сюрприз Каштру поставив Конте в глухий кут, унікальний герой веде в Лігу Європи