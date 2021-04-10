"Чому ми посипалися в другому таймі? Можливо, ми програли майбутньому чемпіону, тому потрібно віддати належне Динамо. Своєю територіальною ініціативою кияни змушують дуже низько захищатися. У нас були кадрові втрати. Наприклад два гравці, орендовані у Динамо. Плюс не було Піхальонка – одного з наших ключових гравців.

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Назаренко вийшов на заміну з травмою і зіграв 25 хвилин. Ще Адамюк... Наявність цих футболістів допомогла б нам внести різноманітність в нашу тактичну підготовку на матч з Динамо. Але хлопці, які вийшли, боролися до кінця. Я вдячний їм.

Також хочу привітати Динамо з перемогою. Але не було такого, що кияни створювали напругу за допомогою контролю м'яча. Динамівці забили після грубої помилки при стандартному положенні. А через п'ять хвилин для нас матч закінчився. Гол і вилучення... Потрібно було просто дограти до кінця. В кінці зустрічі нам вдалося створити момент, але все одно в таких матчах не можна допускати грубих помилок. Потрібно довше тримати м'яч і шукати свої шанси на контратаках.

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Вилучення Довбика? У кожному матчі йому свистять по 5-6 разів за такі фоли. Він дуже габаритний і потужний. Але він не б'є людей, а бореться за м'яч. У киян гравці теж відмахувалися, але реакція арбітра була не такою, як в нашу сторону. Не можу цього зрозуміти", – поділився Йовічевіч у коментарі Профутболу.

Нагадаємо, Динамо впевнено обіграло СК Дніпро-1 (2:0) та втримало відрив у 7 очок від другого Шахтаря. СК Дніпро-1 перервав свою серію без поразок у 2021 році, залишившись восьмим з 25 пунктами.

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