"Почему мы посыпались во втором тайме? Возможно, мы проиграли будущему чемпиону, поэтому нужно отдать должное Динамо. Своей территориальной инициативой киевляне заставляют очень низко защищаться. У нас были кадровые потери. Например два игрока, арендованные у Динамо. Плюс не было Пихалёнка – одного из наших ключевых игроков.

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Назаренко вышел на замену с травмой и сыграл 25 минут. Еще Адамюк... Наличие этих футболистов помогло бы нам внести разнообразие в нашу тактическую подготовку на матч с Динамо. Но ребята, которые вышли, боролись до конца. Я благодарен им.

Также хочу поздравить Динамо с победой. Но не было такого, что киевляне создавали напряжение с помощью контроля мяча. Динамовцы забили после грубой ошибки при стандартном положении. А через пять минут для нас матч закончился. Гол и удаление... Нужно было просто доиграть до конца. В конце встречи нам удалось создать момент, но все равно в таких матчах нельзя допускать грубых ошибок. Нужно подольше держать мяч и искать свои шансы на контратаках.

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Удаление Довбика? В каждом матче ему свистят по 5-6 раз за такие фолы. Он очень габаритный и мощный. Но он не бьет людей, а борется за мяч. У киевлян игроки тоже отмахивались, но реакция арбитра была не такой, как в нашу сторону. Не могу понять", – поделился Йовичевич в комментарии Профутболу.

Напомним, Динамо уверенно обыграло СК Днепр-1 (2: 0) и удержало отрыв в 7 очков от второго Шахтера. СК Днепр-1 прервал свою серию без поражений в 2021 году, оставшись восьмым с 25 пунктами.

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