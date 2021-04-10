Динамо зустрічалося зі СК Дніпро-1 у 21 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – СК Дніпро-1.

Поєдинок Динамо – СК Дніпро-1 стартував о 17:00. Обидві команди навесні демонструють відмінну форму, адже ще не програвали у другому колі. Динамо на момент початку гри лідирувало, випереджаючи Шахтар на 7 очок. СК Дніпро-1 йшов 8-м.

Перший тайм голів не приніс, але Мірча Луческу отримав неприємну новину. Сергій Сидорчук пропустить матч із Шахтарем через перебір жовтих карток – капітан був попереджений перед перервою.

Динамо переграло Дніпро-1: Луческу втратив лідера на матч з Шахтарем, ефектні голи та вилучення гравця збірної України

У другому таймі кияни забили. Віталій Миколенко ефектним ударом з льоту замкнув подачу з кутового. За кілька хвилин команда Йовічевіча залишилася вдесятьох – Артем Довбик був вилучений за відмашку від Забарного. Чисельну перевагу Динамо реалізувало майже одразу. Сергій Сидорчук розпочав атаку і сам же її завершив, добивши м'яч у сітку після удару Жерсона і сейву Юрчука.

Зрештою, 2:0 – Динамо зберегло відрив у 7 очок від Шахтаря. Вже наступного тижня відбудеться Класичне, яке буде зігране на НСК Олімпійський у суботу, 17 квітня.

Динамо – СК-Дніпро-1: відео голів і огляд матчу 10 квітня 2021