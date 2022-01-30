"Дізнався про Рух від свого хорошого знайомого з софійського ЦСКА. Зізнаюсь, пропозицію перейти в Руху сприйняв спершу скептично, але згодом дізнався багато про цей проект, порадився з батьками і зрештою прийняв рішення стати гравцем львівського клубу.

Рух підсилився першим англійцем в історії клубу

Для мене це можливість пограти у одному з найкращих чемпіонатів Європи. Тут усе на найвищому рівні. Тренувальна база клубу вражає. Одна з найкращих, які доводилось мені бачити. Такі, мабуть, лише у топових клубів.

У мене є досвід виступів у Чемпіоншипі. Футбол у Англії дуже різноманітний. Все залежить від того, в якій лізі чи команді ти граєш. Щодо мене, то я люблю фінтити та прориватись флангом. Я граю у своє задоволення і завжди ставлю перед собою мету – забивати якнайбільше голів. Тепер, коли я став гравцем Руху, постараюсь допомогти клубу здобувати перемоги та підніматись якомога вище у турнірці", – цитує Соломон-Отабора офіційний сайт "жовто-чорних".

Нагадаємо, півзахисник став першим англійцем в історії львівського клубу.

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