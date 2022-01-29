Півзахисник Вів Соломон-Отабор став новачком Руха, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух оголосив про підписання захисника збірної Сенегалу

26-річний англієць приєднався до табору львів'ян на правах вільного агента. Останнім клубом Віва був шотландський Сент-Джонстон, який англієць покинув на початку року. Отабор є вихованцем Бірмінгема, за який провів 40 матчів, також гравець виступав за Уіган, Портсмут та ЦСКА Софія.

У нинішньому сезоні Вів провів 7 матчів та відзначився асистом.

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