"Узнал о Рухе от своего хорошего знакомого из софийского ЦСКА. Признаюсь, предложение перейти в Рух воспринял сначала скептически, но впоследствии узнал многое об этом проекте, посоветовался с родителями и в конце концов принял решение стать игроком львовского клуба.

Рух усилился первым англичанином в истории клуба

Для меня это возможность поиграть в одном из лучших чемпионатов Европы. Здесь все на самом высоком уровне. Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших, которые мне приходилось видеть. Такие, пожалуй, только у топовых клубов.

У меня есть опыт выступлений в Чемпионшипе. Футбол в Англии очень разнообразен. Все зависит от того, в какой лиге или в команде ты играешь. Что касается меня, то я люблю финтиты и прорываться по флангу. Я играю в свое удовольствие и всегда ставлю перед собой цель – забивать как можно больше голов. Теперь, когда я стал игроком Руха, постараюсь помочь клубу одерживать победы и подниматься как можно выше в турнирке", – цитирует Соломон-Отабора официальный сайт "желто-черных".

Напомним, полузащитник стал первым англичанином в истории львовского клуба.

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