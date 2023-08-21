"Керівництво СК Дніпро-1 неофіційно звернулося до нашого клубу. Спочатку хотіли перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, вирішили за допомогою УПЛ взагалі перенести матч на невизначений термін. За нашою інформацією, 21 серпня дирекція УПЛ прийме рішення про перенесення даного матчу.

Динамо домовилось про перенесення двох матчів УПЛ через єврокубки

Нова норма в регламенті, що представники УПЛ, які виступають в єврокубках, можуть переносити ігри без згоди іншої сторони? Така норма дійсно прописана в регламенті. Вона шляхом маніпуляцій тишком-нишком була просунута Шахтарем і керівництвом УПЛ. Це питання регламенту, як і деякі інші норми, свідомо не виносились на широке обговорення клубами.

Виконком УАФ проголосував і ухвалив такі рішення, а тепер багато з цих нюансів опиняються на поверхні. Прем’єр-ліга і її керівництво зробили все, аби це питання не обговорювалось клубами, ніхто не акцентував на цьому пункті. Вони чудово розуміли й усвідомлювали абсурдність і скандальність цієї норми, але мовчки просували її.

УПЛ замість захисту інтересів Ліги, неприховано лобіює інтереси Шахтаря та інших учасників єврокубків. А внутрішні змагання відходять на другий план. Таким чином керівництво УПЛ відверто дискредитує інтереси Ліги і більшості клубів УПЛ.

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Це не перший випадок в історії українського футболу, коли на внутрішню першість буквально плюють. Колись ще за каденції в ФФУ Григорія Суркіса Динамо грало матчі чемпіонату, коли їм заманеться. Згодом до таких методів вдався Шахтар. Виходить так, що клуби, які грають у єврокубках, якісь особливі і роблять все для того, аби підпорядкувати все виключно власним інтересам. А інші клуби тоді хто: масовка, фон для грандів? Де тут спортивний принцип і як в таких умовах зберігати конкуренцію та право рівності?

Те ж саме відбувається і у Кубку України: хтось проходить по три-чотири раунди кваліфікації, а гранди починають змагання за з 1/8 фіналу. А у сезоні 2020/2021 Динамо і Шахтар взагалі стартували одразу з чвертьфіналу. Тоді деякі спеціалісти жартували, що може Кубок не проводити взагалі, а просто фінальний матч між Динамо та Шахтарем.

Так само й тут напрошуються аналогії: може, нам на початку чемпіонату визначити учасників єврокубків від України на наступний сезон і тоді ніхто не буде ламати календар і регламент через коліно? Чи, може, зробити окремий чемпіонат України для команд, що грають в єврокубках?

Тому ми закликаємо усі інші клуби чемпіонату провести оперативну нараду щодо цього питання, аби змінити цей пункт регламенту. Не може клуб фактично одноосібно вирішувати, коли та де йому грати і диктувати умови іншим. Зараз виглядає так, що теперішнє керівництво УПЛ і УАФ діють виключно в інтересах обраних клубів", – поділився Чабан в коментарі офіційному сайту Руха.

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