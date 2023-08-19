Верес на своїй сторінці у Facebook повідомив, що гра 5-го туру УПЛ проти Динамо була перенесена на невизначений термін.

Динамо отримало суперника у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій – попередня зустріч завершилася 6:0

Але це не єдина гра, яку кияни перенесли. На сайті УПЛ також немає дати поєдинку 6-го туру Динамо проти Зорі (була призначена на 2 вересня, через день після мату-відповіді з Бешикташем).

Нагадаємо, що через перенесення матчів у минулому сезоні спалахнув не один скандал – тоді Шахтар задля кращої підготовки домовлявся з іншими клубами про проведення поєдинків в інші дати.

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