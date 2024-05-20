Півзахисник Чорноморця Артур Авагімян, права на якого належать Олександрії, не планує переходити до львівських Карпат.

"Я гравець Чорноморця. Ні з ким контрактів я не підписував. Я дограю сезон у Чорноморці, а потім в мене буде рік контракту в Олександрії. Що буде влітку – я не знаю", – написав Авагімян у своєму Telegram-каналі.

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Зазначимо, що ведучий УПЛ ТБ Максим Гіленко з посиланням на власні джерела повідомив, що Авагімян проведе наступний сезон під керівництвом Мирона Маркевича у львівських Карпатах.

Додамо, що в цьому сезоні 27-річний Авагімян провів у футболці Чорноморця 27 матчів, забив чотири голи та віддав чотири асисти. Його контракт належить Олександрії, а за одеситів Артур виступає на правах оренди. Угода з командою Руслана Ротаня діє до 30 червня 2025 року.

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