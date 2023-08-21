"Руководство СК Днепр-1 неофициально обратилось к нашему клубу. Сначала хотели перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, решили с помощью УПЛ вообще перенести матч на неопределенный срок. По нашей информации, 21 августа дирекция УПЛ примет решение о переносе данного матча.

Динамо договорилось о переносе двух матчей УПЛ из-за еврокубков

Новая норма в регламенте, что представители УПЛ, выступающие в еврокубках, могут переносить игры без согласия другой стороны? Такая норма действительно прописана в регламенте. Она путем манипуляций втихаря была продвинута Шахтером и руководством УПЛ. Этот вопрос регламента, как и некоторые другие нормы, сознательно не выносились на широкое обсуждение клубами.

Исполком УАФ проголосовал и принял такие решения, а теперь многие из этих нюансов оказываются на поверхности. Премьер-лига и ее руководство сделали все, чтобы этот вопрос не обсуждался клубами, никто не акцентировал на этом пункте. Они прекрасно понимали и осознавали абсурдность и скандальность этой нормы, но молча продвигали ее.

УПЛ вместо защиты интересов Лиги, неприкрыто лоббирует интересы Шахтера и других участников еврокубков. А внутренние соревнования отходят на второй план. Таким образом руководство УПЛ откровенно дискредитирует интересы Лиги и большинства клубов УПЛ.

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Это не первый случай в истории украинского футбола, когда на внутреннее первенство буквально плюют. Когда-то еще при каденции в ФФУ Григория Суркиса Динамо играло матчи чемпионата, когда им заблагорассудится. Впоследствии к таким методам прибегнул Шахтер. Получается так, что клубы, которые играют в еврокубках, какие-то особенные и делают все для того, чтобы подчинить все исключительно собственным интересам. А другие клубы тогда кто: массовка, фон для грандов? Где здесь спортивный принцип и как в таких условиях сохранять конкуренцию и право равенства?

То же самое происходит и в Кубке Украины: кто-то проходит по три-четыре раунда квалификации, а гранды начинают соревнования с 1/8 финала. А в сезоне 2020/2021 Динамо и Шахтер вообще стартовали сразу с четвертьфинала. Тогда некоторые специалисты шутили, что может Кубок не проводить вообще, а просто финальный матч между Динамо и Шахтером.

Так же и здесь напрашиваются аналогии: может, нам в начале чемпионата определить участников еврокубков от Украины на следующий сезон и тогда никто не будет ломать календарь и регламент через колено? Или, может, сделать отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?

Поэтому мы призываем все другие клубы чемпионата провести оперативное совещание по этому вопросу, чтобы изменить этот пункт регламента. Не может клуб фактически единолично решать, когда и где ему играть и диктовать условия другим. Сейчас выглядит так, что нынешнее руководство УПЛ и УАФ действуют исключительно в интересах избранных клубов", – поделился Чабан в комментарии официальному сайту Руха.

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