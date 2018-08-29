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Можаровський та Труханов отримали призначення на 7 тур УПЛ

18:24 120 Читать на русском
Можаровський та Труханов отримали призначення на 7 тур УПЛ
Юрій Можаровський / фото з соцмереж

Комітети Федерації футболу України призначили арбітрів на матчі 7-го туру УПЛ.

31.08.2018

Ворскла – Чорноморець. Полтава. Стадіон Ворскла ім. О.Бутовського. 19.00. Арбітр – Труханов К.В. (Харків)

01.09.2018

Шахтар – Маріуполь. Харків. ОСК Металіст. 19.30. Арбітр – Монзуль К.В. (Харків)

02.09.2018

Десна – Олімпік. Чернігів. Стадіон ім. Ю.Гагаріна. 14.00. Арбітр – Романов В.М. (Дніпро)

Львів – Олександрія. Львів. Арена Львів. 17.00. Арбітр – Кривоносов М.О. (Київ)

Динамо – Карпати. Київ. НСК Олімпійський. 19.30. Арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ)

Арсенал-Київ – Зоря. Київ. Стадіон Динамо ім. В.Лобановського. 19.30. Арбітр – Можаровський Ю.А. (Львів)

Нагадаємо, Юрій Можаровський та Костянтин Труханов останнім часом не отримували призначень на матчі УПЛ. ЗМІ підозрювали, що Можаровського відсторонили від роботи через суддівство на матчі Динамо – Шахтар, в рамках третього туру УПЛ.

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А Костянтин Труханов був відсторонений на 4 матчі за неякісне суддівство в матчі за Суперкубок між Динамо та Шахтарем. Принаймні, так стверджував директор телеканалу Футбол Олександр Денисов.

Теги
Юрій Можаровський Костянтин Труханов Комітет арбітрів ФФУ ФФУ
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