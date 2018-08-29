Можаровский и Труханов получили назначения на 7 тур УПЛ

Комитеты Федерации футбола Украины назначили арбитров на матчи 7-го тура УПЛ.

31.08.2018

Ворскла – Черноморец. Полтава. Стадион Ворскла им. О.Бутовского. 19.00. Арбитр – Труханов К.В. (Харьков)

01.09.2018

Шахтер – Мариуполь. Харьков. ОСК Металлист. 19.30. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков)

02.09.2018

Десна – Олимпик. Чернигов. Стадион им. Ю.Гагарина. 14.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр)

Львов – Александрия. Львов. Арена Львов. 17.00. Арбитр – Кривоносов М.О. (Киев)

Динамо – Карпаты. Киев. НСК Олимпийский. 19.30. Арбитр – Дердо О.В. (Черноморск)

Арсенал-Киев – Заря. Киев. Стадион Динамо им. В.Лобановского. 19.30. Арбитр – Можаровский Ю.А. (Львов)

Напомним, Юрий Можаровский и Константин Труханов последнее время не получали назначений на матчи УПЛ. СМИ подозревали, что Можаровский отстранили от работы из-за судейства на матче Динамо - Шахтер, в рамках третьего тура УПЛ.

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А Константин Труханов был отстранен на 4 матча за некачественное судейство в матче за Суперкубок между Динамо и Шахтером. По крайней мере, так утверждал директор телеканала Футбол Александр Денисов.