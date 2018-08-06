Леоненко: Хочу, щоб Можаровського дискваліфікували більше, ніж на 4 матчі

Футбольний експерт Віктор Леоненко різко висловився щодо роботи арбітра Юрія Можаровського в матчі Динамо – Шахтар (1:0).

"Звичайно, це були дуже складні епізоди. Він моргнув двічі невчасно. Мені цікаво, скільки Можаровський отримає ігор дискваліфікації. Я б хотів, щоб не чотири. Що таке чотири гри? Місяць відпочив у відпустці і приїхав. Треба більше. Це ж на результат вплинуло.

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А якщо ще раптом випадково гроші отримав? Так можна відпочити не місяць, а пару років, якщо згадати, які раніше суми суддям возили. Питань багато", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол на каналі Футбол 1.

У матчі 3 туру УПЛ київське Динамо переграло донецький Шахтар з рахунком 1:0.

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