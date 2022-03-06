Колишній нідерландський футболіст та тренер П'єр ван Хойдонк записав відеозвернення до українців через військове вторгнення на територію нашої незалежної держави.

"Громадяни України! У цій жахливій війні тримайтеся разом та будьте сильними. Мої думки з вами та вашими сім'ями! Миру, миру, миру", – сказав ван Хойдонк.

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П'єр за час кар'єри футболіста пограв за низку європейських клубів, зокрема і за Фейєнорд, з яким вигравав Кубок УЄФА, а також ставав найкращим бомбардиром чемпіонатів Шотландії та Нідерландів.

Колишній нападник 46 разів одягав футболку своєї збірної й відзначився 14-ма голами.

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