"Мои мысли с вами": известный нидерландец дал важный совет украинцам в войне с Россией
Бывший нидерландский футболист и тренер Пьер ван Хойдонк записал видеообращение к украинцам из-за военного вторжения на территорию нашего независимого государства.
"Граждане Украины! В этой ужасной войне держитесь вместе и будьте сильны. Мои мысли с вами и вашими семьями! Мира, мира, мира", – сказал ван Хойдонк.
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Пьер за время карьеры футболиста поиграл за ряд европейских клубов, в том числе и за Фейеноорд, с которым выигрывал Кубок УЕФА, а также становился лучшим бомбардиром чемпионатов Шотландии и Нидерландов.
Бывший нападающий 46 раз одевал футболку своей сборной и отличился 14-ю голами.
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