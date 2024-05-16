У четвер, 16 травня, головний тренер збірної Нідарландів Рональд Куман оголосив заявку команди на Євро-2024. До неї увійшли 30 гравців.

Головним сюрпризом у заявці "ораньє" стала поява форварда Аякса Стівена Бергвейна. Востаннє він виходив на поле у футболці збірної Нідерландів ще в жовтні минулого року. У листопаді він не грав через травму, а в березні – через провальний виступ у складі Аякса. Однак варто було йому оформити хет-трик минулої неділі, як Куман включив його до списку гравців, які їдуть на Євро. Стівен зайняв місце травмованого форварда Болоньї Джошуа Зіркзеє.

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У заявку потрапив півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх, якого Куман на початку року критикував за відмову виступати за молодіжну команду "ораньє". Також тренер збірної Нідерландів вирішив узяти з собою до Німеччини опорного півзахисника Аталанти Мартена Де Рона, який у фіналі Кубка Італії з Ювентусом зазнав травми.

Крім Зіркзеє поза заявкою через травми опинилися Марко Бізо, Ноа Ланг, Матс Віффер і Юрр'єн Тімбер, Свен Ботман і Куїліндші Хартман.

Заявка збірної Нідерландів на Євро-2024

Воротарі: Джастін Бейлов (Фейєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд), Нік Олей (Спарта), Барт Вербругген (Брайтон);

Захисники: Натан Аке (Ман Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Джеремі Фрімпонг (Байєр), Дейлі Блінд (Жирона), Лутсхарел Гертрюйда (Фейєнорд), Дензел Дюмфріс (Інтер), Міккі ван де Вен (Тоттенхем), Стефан де Врей (Інтер), Маттейс де Лігт (Баварія), Ян Маатсен (Борусія Д);

Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона), Хаві Сімонс (Лейпциг), Джорджініо Вейналдум (Аль-Іттіфак), Тьон Копмейнерс (Аталанта), Мартен де Рон (Аталанта), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Тіджані Рейндерс (Мілан), Квінтен Тімбер (Фейєнорд), Джерді Схаутен (ПСВ), Джої Верман (ПСВ);

Форварди: Мемфіс Депай (Атлетіко), Браян Броббі (Аякс), Стівен Бергвейн (Аякс), Доніелл Мален (Борусія Д), Коді Гакпо (Ліверпуль), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм).