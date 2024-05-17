Екс-нападника Арсенала та Манчестер Юнайтед призначено на посаду головного тренера Херенвен. Про це повідомляє клубна прес-служба.

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Робін ван Персі підписав контракт з нідерландським клубом на два роки. Для іменитого футболіста це буде першим тренерським досвідом на професіональному рівні. Раніше ван Персі працював лише з молодіжною командою Фейєнорда U-19

Наразі Херенвен перебуває на 10-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів з 37 очками.

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