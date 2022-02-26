Соломон намагається вилетіти до Ізраїлю – хавбек Шахтаря 29 годин добирався до Польщі
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22-річний ізраїльтянин вирішив прориватися на батьківщину через Польщу – на це у нього пішло 29 годин. Футболіст о 19:00 24 лютого вирушив на Львів. Вранці 25 лютого він перетнув місто у бік кордону з Польщею, пробувши у дорозі понад 13 годин. На кордоні гравець простояв у черзі 12 годин. У результаті йому допомогли представники Міністерства закордонних справ та Міністерства спорту Ізраїлю, які на своєму автомобілі вивезли його до Польщі.
На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Манор намагався ділитися емоціями від непростої подорожі, написавши: "Усім привіт, після 16-годинного шляху я перебуваю на кордоні з Польщею, вже сім годин чекаю на порятунок. Дякуємо всім за занепокоєння. Сподіваюсь, скоро це залишиться позаду". З того часу він провів ще кілька годин у черзі на кордоні. У Польщі він має зустрітися з двома своїми агентами і з одним із них вилетіти до Ізраїлю.
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