"Дозвольте мені спочатку сказати дещо позитивне, а саме те, що італійський футбол значно виріс в порівнянні з 10-річною давністю. Якість футболу, атакувальний підхід, бажання перемагати – все покращилося.

Лаціо – Рома – 3:2 – відео голів та огляд матчу

На жаль, фантастична гра була зіпсована рефері і VAR, які працювали не на належному рівні для такого матчу. Друга жовта для Лукаса Лейви могла б зіграти свою роль, але її не було. Я вважаю, що моя команда сьогодні виглядала краще на полі. Другий і третій голи були забиті з контратак, а у випадку з другим ми повинні були пробивати пенальті, але отримали атаку на свої ворота.

Ми домінували, ми створювали Лаціо величезні проблеми, але рефері дозволив їм взяти під контроль останні хвилини. Очевидно, італійський футбол дійсно змінився, якщо ви питаєте мене про футбол, а не про суддів", – цитує Моурінью Football-Italia.

Нагадаємо, Лаціо перестріляв Рому Моурінью (3:2) у Римському дербі. На голи Мілінковіча-Савіча, Педро та Андресона відповіли Ібаньєс та Верету.

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