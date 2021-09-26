"Позвольте мне сначала сказать несколько положительное, а именно то, что итальянский футбол значительно вырос по сравнению с 10-летней давностью. Качество футбола, атакующий подход, желание побеждать – все улучшилось.

Лацио – Рома – 3:2 – видео голов и обзор матча

К сожалению, фантастическая игра была испорчена рефери и VAR, которые работали не на должном уровне для такого матча. Вторая желтая для Лукаса Лейвы могла бы сыграть свою роль, но ее не было. Я считаю, что моя команда сегодня выглядела лучше на поле. Второй и третий голы были забиты из контратак, а в случае со вторым мы должны были пробивать пенальти, но получили атаку на свои ворота.

Мы доминировали, мы создавали Лацио огромные проблемы, но рефери позволил им взять под контроль последние минуты. Очевидно, итальянский футбол действительно изменился, если вы спрашиваете меня о футболе, а не о судьях", – цитирует Моуринью Football-Italia.

Напомним, Лацио перестрелял Рому Моуринью (3:2) в Римском дерби. На голы Милинковича-Савича, Педро и Андресона ответили Ибаньес и Верету.

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