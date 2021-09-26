Шикарний Іммобіле робить різницю

Лаціо зробив ставку на швидкі атаки. Спершу підопічні Мауріціо Саррі розігрували фірмові трикутники на власній половині, після чого закидали вперед на Іммобіле. Рома не вступала у високий пресинг, тому Лаціо мав можливість вичікувати зручні ситуації. Кожен випад був підготовленим і гострим.

Все завдяки Іммобіле. Чіро прекрасно рухався на чужій половині, відкривався під передачі з глибини, в темп обігрувався та звільняв зони партнерам. Лаціо ще до середини першого тайму встановив комфортну перевагу голами Мілінковіча-Савіча і Педро. Ключові дії зробив саме Іммобіле.

У першій результативній атаці форвард зачепився за м'яч, скинув на фланг і витягнув суперників на себе, а на вістря атаки вистрибнув Сєргєй (головою замкнув подачу Андерсона). Перед другим голом Чіро протягнув м'яч з власної половини до чужого штрафного і в потрібний момент покотив на вільного Педро.

Сєргєй і Феліпе створили для Іммобіле хорошу нагоду, але Чіро сьогодні відмовився від ролі бомбардира, вистреливши повз ціль. Він сьогодні приміряв роль ідеального асистента. По перерві Лаціо ще раз впіймав Рому на контратаці – Іммобіле знову стягнув всю увагу на себе та віддав на гол Андерсону.

Стандарти – основна зброя Роми

Рома атакувала більш статично. Грамотна оборона "орлів" не дозволяла команді Жозе Моурінью розігнатися. Не було простору, не було варіантів для простого загострення. "Джаллороссі" мусили вигадувати щось особливе. Це вдавалося рідко – Рома до перерви майже нічого не створила з гри.

На допомогу прийшли стандарти. Зокрема, кутові з лівого краю від Верету. Кожна подача француза провокувала пожежу у володіннях Рейни. Номінальні гості користувалися дивним розташуванням суперників (маленький Лейва на ближній стійці?) і вигравали повітря.

Крістанте трішки не влучив у площину, Дзаньйоло пробив у стійку, а от Ібаньєс не пробачив Лаціо та відквитав один гол. Проблема в тому, що до хвилини 70-ї без стандартів Рома все одно не могла створити реальних гольових моментів.

Вже в останній третині ігрового часу "вовки" мали непогані шанси завдяки ударам Мхітаряна та Дзаньйоло. Саме вони вдвох намагалися оживити Рому. Ніколо заробив пенальті та повернув інтригу в матч (Верету реалізував 11-метровий). "Джаллороссі" ударно провели кінцівку зустрічі: з'явився пресинг, Лаціо почав нервувати, Шомуродов міг виривати нічию. Але марно.

У підсумку Лаціо втримав переможний рахунок і тріумфував у дербі. Мауріціо Саррі перервав 3-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті, набрав 11 очок і піднявся на 6 місце. Рома з 12 балами перебуває на 4 сходинці – друга поразка Жозе Моурінью в сезоні. "Особливий" влаштував розбір польотів прямо на полі. У четвер "вовки" зіграють проти Зорі в Лізі конференцій.

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