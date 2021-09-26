Лаціо – Рома – 3:2 – відео голів та огляд матчу
22:10 - Читать на русском
Лаціо перестріляла Рому в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд римського дербі на "Футбол 24".
19’ Педро Родрігес
63’ Феліпе Андерсон
Рожер Ібаньєс 41’
Жордан Верету 69’
19’ Педро Родрігес
41’ Рожер Ібаньєс
63’ Феліпе Андерсон
69’ Жордан Верету
Лаціо відкрив рахунок на 12 хвилині – Мілінковіч-Савіч замкнув подачу Андерсона, боляче зіткнувшись з Руєм Патрісіу. Трохи пізніше Педро подвоїв перевагу лаціале, точно пробивши з лінії штрафного.
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Перед перервою Ібаньєс замкнув подачу Верету з кутового, скоротивши відставання. У другому таймі Іммобіле втік на рандеву з воротарем та віддав на Андерсона, який розстріляв ворота Роми. Верету ударом з позначки знову скоротив відставання, проте Лаціо зумів втримати перемогу в Римському дербі.
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