Лаціо перестріляла Рому в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд римського дербі на "Футбол 24".

Лаціо відкрив рахунок на 12 хвилині – Мілінковіч-Савіч замкнув подачу Андерсона, боляче зіткнувшись з Руєм Патрісіу. Трохи пізніше Педро подвоїв перевагу лаціале, точно пробивши з лінії штрафного.

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Перед перервою Ібаньєс замкнув подачу Верету з кутового, скоротивши відставання. У другому таймі Іммобіле втік на рандеву з воротарем та віддав на Андерсона, який розстріляв ворота Роми. Верету ударом з позначки знову скоротив відставання, проте Лаціо зумів втримати перемогу в Римському дербі.