Португальский специалист эмоционально реагировал на игру своей команды в 24 туре. Моуринью на повышенных тонах разговаривал с резервным арбитром, за что главный рефери показал ему красную карточку. После матча тренер рассказал об этом эпизоде.

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"Серра - лжец. Возможно, как арбитр он станет следующим Рокки, Коллиной или Розетти, но как человека я уважаю его, так же как он уважал меня. Хотите знать, что случилось? Очень обычный эпизод, похожий 50 других, и когда четвертый арбитр обычно говорит тренеру сохранять спокойствие, сесть. Я эмоционален, но не сумасшедший. И отреагировал так, потому что резервный арбитр разговаривал со мной недопустимым образом. После матча я ему сказал: "Хочу, чтобы ты честно обо всем рассказал". Но у него провалы в памяти, он забыл. Я даже не хочу вдаваться в полемику, что Серра из Турина, и мы сыграем против Ювентуса в следующем туре", – рассказал Моуринью в La Gazzetta dello Sport.

Another week, another Jose Mourinho red card pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

Это уже третье изъятие Жозе Моуринью в этом сезоне. Он пропустит матч против Ювентуса в 25-м туре. Напомним, что Рома занимает пятое место, имея в своем активе 44 балла.

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