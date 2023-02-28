Кремонезе в рамках програми дня у 24-му турі Серії А створив одну з найбільших сенсацій тижня. Звіт читайте на "Футбол 24".

Рома зробила те, чого не вдавалося жодній команді Серії А – програла Кремонезе. Римляни приїхали за легкими трьома очками в матчі проти безнайдіного аутсайдера, однак вже на 17-й хвилині вони пропустили гол. Вивести господарів уперед вдалося Франку Тсаджу 1:0!

Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву. Кремонезе не вигравав перший тайм у Серії А з 1996 року.

Ще до старту другого тайму "джалороссі" залишились без тренера на бровці. Жозе Моурінью за претензії до арбітра отримав вилучення. Відігратись його підопічним вдалося аж на 71-й хвилині зусиллями Спінаццоли – втім, на 82-й Кремонезе заробив пенальті, який реалізував Чофані. 2:1!

Цей гол виявися останнім у зустрічі. Кремонезе святкує першу перемогу в сезоні, а Рома втрачає місце в зоні ЛЧ.