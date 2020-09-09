Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью не оминув увагою сагу навколо відходу Ліонеля Мессі з іспанської Барселони. На горіхи дісталося аргентинцю і Манчестер Сіті.

Днями португальця запитали, чи хотів би він підписати Лео до своєї команди, стверджує Mirror.

Мессі справді міг опинитися в Манчестер Сіті – у ЗМІ "злили" документ з пропозицією для Барселони

"До моєї команди в Top Eleven (популярний спортивний симулятор – Футбол 24)? Не в Тоттенхем, тільки туди. Ми в Тоттенхемі поважаємо фінансовий фейр-плей. А Мессі може перейти лише до команди, що не поважає фінансовий фейр-плей. До таких Тоттенхем точно не відноситься", – заявив Особливий.

Раніше Мессі бойкотував усі заходи "блаугранас", вимагаючи права на безкоштовний перехід до іншої команди. Основним претендентом на аргентинця називали англійський Манчестер Сіті, що в липні уник покарання за порушення ФФП. Натомість раніше Моурінью був обурений скасуванням 2-річного бану "містян".

Проте, Барселона наполягала на виплаті клаусули в розмірі 700 млн євро. Зрештою, Ліонель Мессі змушений був залишитися у Барсі ще на один сезон.

Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа