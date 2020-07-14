"Це рішення – просто ганьба": Моурінью обурений скасуванням бану Манчестер Сіті

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью висловився щодо успішної апеляції Манчестер Сіті на дворічну дискваліфікацію з єврокубків.

"Якщо ти не винен, у тебе не повинно бути штрафу. Якщо ж вони винні, то це рішення також є ганьбою, адже ви повинні бути покарані за порушення.

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Я не знаю, винен Манчестер Сіті чи ні, але в будь-якому разі це рішення – просто ганьба. Тоттенхем залишається Тоттенхемом, не думаю, що ми змінимо свій підхід в цьому напрямку. Я задоволений тим, як ми діємо в такій ситуації. Гадаю, що це кінець фінансового фейр-плей", – наводить слова Моурінью Gоal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті отримав від УЄФА дискваліфікацію з єврокубків на два сезони і штраф у розмірі 30 млн євро, однак CAS задовольнив апеляцію "містян". Бан був повністю скасований, а штраф зменшили до 10 млн.

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